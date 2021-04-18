İtalya Serie A'nın 31. haftasında lider Inter deplasmanda Napoli ile karşı karşıya geldi. Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi.



Napoli, Handanovic'in 36. dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçerken, Inter'e beraberliği getiren golü 55. dakikada Eriksen kaydetti.



Bu sonucun ardından 11 maçlık galibiyet serisi sona eren Inter puanını 75 yaptı ve bitime 7 hafta kala Milan ile puan farkı 9'a indi. Son 3 maçta 2. kez puan kaybı yaşayan Napoli ise 60 puana yükselerek, 4. sıradaki 62 puanlı Juventus'un arkasından 5. sırada kaldı.



Serie A'nın 32. haftasında Inter deplasmanda Spezia ile karşılaşacakken, Napoli ise evinde Lazio'yu konuk edecek.



