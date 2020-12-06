Inter zirveyi kovalıyor, son kurban Bologna

Serie A'nın 10. hafta mücadelesinde Inter, sahasında Bologna'yı ağırladı.



Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Inter 3-1 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.



Karşılaşmaya etkili başlayan Inter, 16. dakikada Lukaku'nun golüyle öne geçti. İlk yarıda son anlara girilirken 45. dakikada Hakimi'nin golü ile Inter ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.



İkinci yarıda skoru değiştirmek için çaba sarf eden Bologna bu isteğine 67. dakkada Vignato ile ulaştı ve skor 2-1'e geldi. Dakikalar 70'i gösterdiğinde ise Hakimi kendisinin 2. ve takımının 3. golünü kaydetmiş oldu.



Bu sonucun ardından Inter 21 puana yükselerek Milan'ın arkasında haftayı 2. sırada tamamladı. Bologna ise 12 puanda kaldı.



