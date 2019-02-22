UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Inter ile Rapid Wien karşı karşıya geldi.
İlk maçı 1-0 kazanan Inter, 11. dakikada Matias Vecino'nun golüyle öne geçti. Mücadelenin 18. dakikasında Inter, Andrea Ranocchia ile farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 80'i gösterdiğinde sahneye Ivan Perisic çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Son sözü 87. dakikada Politano söyledi ve Inter, Rapid Wien'i 4-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı.
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İlk maçı 1-0 kazanan Inter, 11. dakikada Matias Vecino'nun golüyle öne geçti. Mücadelenin 18. dakikasında Inter, Andrea Ranocchia ile farkı 2'ye çıkardı.
Dakikalar 80'i gösterdiğinde sahneye Ivan Perisic çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Son sözü 87. dakikada Politano söyledi ve Inter, Rapid Wien'i 4-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı.
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