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Inter, Avrupa Ligi'nde güle oynaya turladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Inter, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Rapid Wien'i İtalya'da 4-0 yendi ve tur atladı.

Kaynak: Sporx.com
Inter, Avrupa Ligi'nde güle oynaya turladı!
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22 Şubat 2019 00:53
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda Inter ile Rapid Wien karşı karşıya geldi.

İlk maçı 1-0 kazanan Inter, 11. dakikada Matias Vecino'nun golüyle öne geçti. Mücadelenin 18. dakikasında Inter, Andrea Ranocchia ile farkı 2'ye çıkardı.

Dakikalar 80'i gösterdiğinde sahneye Ivan Perisic çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Son sözü 87. dakikada Politano söyledi ve Inter, Rapid Wien'i 4-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'nde tur atladı.

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