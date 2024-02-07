Instagram işletme hesabı mavi tik satın alma: Nasıl alınır?

INSTAGRAM İŞLETME MAVİ TİK ALMA ÜCRETİ 2024!

Instagram işletme mavi tik alma ücreti ve şartları belli oldu. Twitter'ın 'mavi tik'i ücretli hale getirmesinin ardından Facebook ve Instagram da harekete geçti. En çok kullanılan sosyal medya ağlarından birisi olan Instagram, Twitter'dan sonra parayla mavi tik satma özelliğinin başlatılacağını duyurdu. Milyonlarca kullanıcı da "Instagram işletme mavi tik fiyatı ne kadar, kaç TL?" sorusu ile ilgili araştırmalara başladı. Peki, Instagram ücretli mavi tik nasıl alınır? İşte detaylar…Instagram'da para karşılığı satılacak mavi tik ücreti belli oldu. Buna göre Instagram işletme hesabı için mavi tik Türkiye'de İOS için 1239.99 TL, iOS için ise 1259.99 TL olarak açıklandı. Zuckerberg'in verdiği bilgiye göre "Meta Verified" adlı bu hizmet, hesap taklitlerine karşı ek koruma ve müşteri desteğine doğudan erişim imkanı sunuyor.Instagram mavi tik bekleme listesine katılmak için; profil sayfasınızın sağ üst köşesinde bulanan menü ikonuna basıp Meta Verified seçeneğine tıklayın. Ardından açılan ekrandan "Bekleme listesine katıl" butonuna basın.* Instagram profilinize gidin.* Sağ üst köşedeki üç çizgiye tıklayın.* "Ayarlar" seçeneğine gidin.* "Hesap" seçeneğine tıklayın.* "Doğrulama İste" seçeneğine gidin.* Gerekli bilgileri doldurun ve "Gönder" butonuna tıklayın.Instagram İşletme Hesabı Mavi Tik Satın AlMavi tik, Instagram tarafından belirlenen kriterlere göre verilir.Instagram destek sayfasında yer alan bilgilere göre ücretli abonelik sistemi, Twitter'a benzer şekilde çalışacak. Uygulama içinde onaylanmış hesap rozetine sahip olabilirken, diğer yandan herkesin sahip olamayacağı ayrıcalıklardan da faydalanılabilecek.Meta onaylı abonelik olarak nitelendirilen yeni ücretli sistem, şimdilik aşağıdaki ayrıcalıkları sunacak. Ancak ilerleyen dönemde Instagram, değişiklik veya yenilik yaptığında planı buna göre yeniden şekiilendireceğini söylüyor.En yaygın sorunlar için müşteri desteğiDoğrulanmış hesap, mavi tik rozetiAktif kimliğe bürünme izlemeDiğer kişilerin yorumlarında Meta Onaylı profilleriçin önceliklendirmeKeşfet sayfasındaki öneriler ve Instagram'daki makaralarInstagram hikayelerinizde özel çıkartmalar* Hesabınızın halka açık olması ve tamamlanmış bir profile sahip olması gerekir.* Hesabınızın profil fotoğrafı, biyografisi ve web sitesi bağlantısı gibi tüm bilgileri eksiksiz ve güncel olması gerekir.* Hesabınızın belirli bir takipçi sayısına ulaşması gerekir. Bu takipçi sayısı, işletmenizin türüne ve sektörüne göre değişir.* Hesabınızın Instagram'ın belirlediği "doğrulanabilirlik" kriterlerini karşılaması gerekir. Bu kriterler şunlardır:* Hesabınızın tanınmış bir kişi veya kuruluşa ait olması gerekir.* Hesabınızın medya, haber veya diğer tanınmış kaynaklarda yer alması gerekir.* Hesabınızın aktif ve düzenli olarak kullanılıyor olması gerekir.