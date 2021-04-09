Instagram çöktü mü? Facebook ve Instagram neden açılmıyor?

Instagram Türkiye çapında sorun yaşandığı belirtiliyor. Sosyal medyanın en büyük uygulamalarından Instagram çöktü diyerek hesaplarını kontrol etmek istiyor ancak sayfalarını açamıyor. Özellikle Türkiye üzerinden Facebook ve Instagram hesaplarının açılamadığını gören kullanıcılar, "Instagram çöktü mü, facebook çöktü mü, Instagram neden açılmıyor" diyerek açıklamalar bekliyor.Instagram hesaplarının açılmadığını gören kullanıcılar Instagram uygulamasının neden açılmadığını merakla bekliyor. Bunun nedeni teknik bir çalışma olabilir ancak henüz Instagram ve facebook üzerinde resmi bir açıklama yapılmadı.Instagram hesaplarına ulaşmak isteyenler yeni paylaşım yapamadı ve Instagram neden açılmıor diyerek haklı sorularını dile getirdi. Belirlemelere göre 9 Nisan saat 00:00 itibarı ile Instagram kullanıcıları uygulamaya giriş yapamıyor?Sahibi facebook olan uygulama Instagram açılmamasının nedenini herkes merak ediyor. Teknik çalışma veya bir server bağlantı sorunu olabileceği dile getiriliyor. Uygulama kullanıcıları ya Instagram'ı hiç açamıyor, açabilenler ise bazı bölgelere ulaşamadıklarını görüyor.Facebook çöktü mü sorusu da sıklıkla soruluyor. Facebook'un çöktüğü bilgisi üzerine kullanıcılar uygulamalarını açarak hesaplarını kontrol etmek istiyor. Bunun nedeni facebook kendilerinde de açılıp açılmadığını kontrol etmek istiyorlar.Facebook ile birlikte Instagram uygulamasının da açılmadığı görülüyor. Instagram çöktü mü, facebook çöktü mü, Instagram neden açılmıyor, Instagram bozuldu mu? Instagram ve facebook ne zaman açılacak? soruları merak ediliyor.