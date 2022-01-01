Ingram, topu rastgele yollayarak üç sayı buldu!

New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram, dün gece bu sezonun en absürt şut isabetlerinden birini Denver Nuggets'a karşı kaydetti.



Karşılaşmada devre arasına beş saniyeden az bir süre kala, Pelicans forveti topu yarı sahaya taşırken ikili sıkıştırma gördü ve reverse hareketiyle kaçmaya çalışırken, topun kontrolünü kaybetti.



Topu zar zor zamanında alabilen Ingram, son saniye gelmeden önce fırlattığı şutta isabet bularak, üç sayılık isabeti bulmayı başardı.







Ingram karşılaşmada 38 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle takımına liderlik etmiş olsa da, çabaları 138-130 galibiyete ulaşan Denver karşısında yeterli olmamıştı.



