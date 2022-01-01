Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Ingram, topu rastgele yollayarak üç sayı buldu!

New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram, dün gece bu sezonun en absürt şut isabetlerinden birini Denver Nuggets'a karşı kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New Orleans Pelicans forveti Brandon Ingram, dün gece bu sezonun en absürt şut isabetlerinden birini Denver Nuggets'a karşı kaydetti.

Karşılaşmada devre arasına beş saniyeden az bir süre kala, Pelicans forveti topu yarı sahaya taşırken ikili sıkıştırma gördü ve reverse hareketiyle kaçmaya çalışırken, topun kontrolünü kaybetti.

Topu zar zor zamanında alabilen Ingram, son saniye gelmeden önce fırlattığı şutta isabet bularak, üç sayılık isabeti bulmayı başardı.



Ingram karşılaşmada 38 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle takımına liderlik etmiş olsa da, çabaları 138-130 galibiyete ulaşan Denver karşısında yeterli olmamıştı.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal