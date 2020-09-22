İngiltere'de koronavirüs rakamları seyirci girişlerini erteledi

İngiltere Premier Lig'de koronavirüs önlemlerinin hafifletilerek tribünlere seyircilerin alınmaya başlanması projesi rafa kalktı.



Sezona bir çok Avrupa ligi gibi seyircileri stada almadan başlayan İngiltere'de 1 Ekim'de plananan eskiye dönüş projesi rafa kalktı. İngiltere'den gelen koronavirüs artış rakamları nedeniyle hükümetin 1 Ekim'de kademeli de olsa seyircilerin stada alınmaya başlanması projesinin gerçekleşmeyeceği belirtiliyor. Gerekçe olarak ise tüm dünyada olduğu gibi İngiltere'de de artan koronavirüse yakalanma rakamlarının olduğu ifade ediliyor.



Geçtiğimiz gün İngiltere'de hemen her sporun temsilcileri arasında düzenlenen ortak metin ile Başbakan Boris Johnson'a mektup yazılmış ve seyircisiz olarak devam edildiği takdirde büyük maddi kayıplar verileceği, bunun da kulüplerin hayatına devam etmesini imkansız hale getireceği belirtilidi.



Bu gelişmeler ile birlikte İngiltere'deki tüm spor camiaları seyircilerin organizasyonlara girişinin engellenme durumunun devam etmesi halinde Başbakan'dan spora destek paketi hazırlayarak kulüpleri maddi açıdan rahatlatmaya teşvik etmesi gerektiği söyleniyor.



