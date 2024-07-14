İlkay Gündoğan Galatasaray'a gelecek mi?

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın adı sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.



Barcelona forması giyen 33 yaşındaki Alman yıldızın İspanya'dan ayrılmak istediği söyleniyordu.



GALATASARAY, GÖRÜŞME YAPMIŞTI



Sarı kırmızılılar, bir dönem İlkay Gündoğan ile temasta bulunarak şartlarını görüşmüştü.



Futbol muhabiri Kağan Dursun, İlkay Gündoğan gündemiyle ilgili bilgiler aktardı.



Dursun'un açıklamaları şu şekilde:



"GALATASARAY, ANLAŞALI AYLAR OLDU"



"İlkay Gündoğan - Galatasaray konusunu soranlara kısa özet; İlkay ile Galatasaray anlaşalı aylar oldu, İlkay zaten Barcelona ile Galatasaray'ın anlaşmasını bekliyor. Kulüpler düzeyinde resmi görüşmeler henüz başlamadı, kısa süre içerisinde başlayacak." ifadelerini kullandı.

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