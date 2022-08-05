İlhan Palut: 'Bunu telafi edebiliriz'

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Vaduz ile 1-1 berabere kalan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, karşılaşmayı değerlendirdi.



Genç teknik adam, "Buradan kendimiz için ikinci maça avantaj taşımak istiyorduk. Maç 1-1 bitti ama genel oyun hakimiyeti, denemeler anlamında, girilen pozisyonlar anlamında, rakibe verilmeyen pozisyonlar anlamında daha iyiydik. Bir anlık bir konsantrasyon kaybından bir gol yedik. Ama tekrar toparlanıp, gol arayıp, beraberliği bulduk. Kazanmak istiyorduk, sahaya bakınca da kazanmamız gereken bir maçtı. Ama futbol her sonuca açık. Rakip organizasyon anlamında olmasa da, fizik ve ritim olarak bize karşılık verdi. Hazır bir takım gördüm sahada onlar adına. Konya'da bu oyunu tekrarlamamız gerekiyor. 3. bölgede daha dikkatli olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"Vaduz'un ön alanda presini bekliyorduk" diyen genç teknik adam, "Ama çokça kere bunu çözebildik. Ama presi geçtikten sonra çok erken top kayıpları yaptık. Biraz daha topu çevirebilirdik. Burada biraz bizim aceleciliğimiz oldu. Defansif olarak sıkıntı yaşamadık ama ofansif anlamda bu maçı tekrar izleyip analizini yapmam gerekiyor. Buradaki eksiklerimizi tamamlayıp, bunu skora çevirmeye çalışacağız." diye konuştu.



İlhan Palut, son olarak, "Farklı bir skor olabilirdi. Biz skor avantajını alabilseydik, rakibimiz mağlup olmama adına risk alabilirdi. Ama bir tülü golü atamadık, üstüne rakip golü atınca mücadele isteği içerisine girdiler. Ama kötü bir sonuç sayılmaz. Ben bunu telafi edebileceğimizi düşünüyorum." dedi.





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