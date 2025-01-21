Haber Tarihi: 21 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 15:07

İkinci Dönem Ne Zaman Başlıyor? 2025 Okullar Ne Zaman Açılacak?

Sömestr tatili başladı. Milyonlarca öğrenci 2024-2025 Eğitim Öğretim yılının 1. Dönemini tamamladı. Bugünlerde tatil keyfini yaşayan ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri, 15 tatil ne zaman bitiyor öğrenmek istiyor. Milli Eğitim Bakanlığı konuya ilişkin tarihleri duyurdu. Peki okullar ne zaman açılacak? 2025 / 2. Dönem ne zaman başlıyor?

İkinci Dönem Ne Zaman Başlıyor? 2025 Okullar Ne Zaman Açılacak?
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2024 - 2025 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 17 Ocak 2025 Cuma günü sona erdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, yoğun bir eğitim döneminin ardından sömestr tatiline girdi. 15 tatilin tadını çıkaran öğrenciler okulların yeniden açılacağı tarih ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. MEB tarihleri paylaştı. Peki, okullar ne zaman açılacak, sömestr tatili ne zaman bitiyor?

15 TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?
2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlandı. Öğrenciler, 20 Ocak 2025 Pazartesi günü başlayan 15 tatilin keyfini yaşıyor. Bu tatil, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, bu tarihte ders başı yaparak eğitimlerine devam edecek.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?
İkinci dönemde öğrencileri bir ara tatil daha bekliyor. MEB'in belirlediği takvime göre, ikinci ara tatil 31 Mart 2025 - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu tatil, öğrencilere kısa bir mola imkanı sunacak.

2024-2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

Birinci Dönem: Eylül 2024 - 17 Ocak 2025

15 Tatil: 20 Ocak 2025 - 31 Ocak 2025

İkinci Dönem: 3 Şubat 2025 - Haziran 2025

İkinci Ara Tatil: 31 Mart 2025 - 4 Nisan 2025
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