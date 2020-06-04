Igor Tudor: 'Nenad Bjelica, sürprizleri olan biri'

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ BARRY!

"SEYİRCİSİZ MAÇ ÇOK ÇİRKİN"

Hajduk Split Teknik Direktörü Igor Tudor, Türkiye'yi de ilgilendiren konulardan Hırvat basınına açıklamalarda bulundu.Geçmişte Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Tudor, ismi Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica hakkında gelen soruya, "Nenad Bjelica, muhteşem bir teknik direktör! Fenerbahçe için muhteşem bir seçim olur. Bir rakibi olarak söylüyorum, sürekli sürprizler yapıyor. Hazırladığı taktiklerle, rakip teknik adamları şaşırtmayı başarıyor." cevabını verdi.Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı haberleri kamuoyuna yansıyan Hamza Barry hakkında gelen soruya ise Tudor, "Onun kalmasını diliyorum ama sözleşmesinin bitimine sadece 2 ay kaldı. Sözleşme uzatma teklifimiz kabul etmedi. Çok iyi bir oyuncu olduğu için onu tutmak istiyoruz. Kalırsa çok mutlu oluruz." açıklamasını yaptı.Seyircisiz futbolun durumuyla ilgili gelen soruya Hırvat teknik adam, "Aslında böyle de olsa futbolun geri dönmesini istiyorduk. Seyircisiz maç ise gerçekten çirkin. Kariyerimde seyircisiz 5-6 maç oynamıştım ve kendimi çok kötü hissediyordum. Çok kötü ama yapacak bir şey yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.