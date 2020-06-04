Igor Tudor: "Nenad Bjelica, sürprizleri olan biri"

Hajduk Split Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Igor Tudor: 'Nenad Bjelica, sürprizleri olan biri'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Haziran 2020 14:00
Hajduk Split Teknik Direktörü Igor Tudor, Türkiye'yi de ilgilendiren konulardan Hırvat basınına açıklamalarda bulundu.

Geçmişte Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Tudor, ismi Fenerbahçe ile anılan Nenad Bjelica hakkında gelen soruya, "Nenad Bjelica, muhteşem bir teknik direktör! Fenerbahçe için muhteşem bir seçim olur. Bir rakibi olarak söylüyorum, sürekli sürprizler yapıyor. Hazırladığı taktiklerle, rakip teknik adamları şaşırtmayı başarıyor." cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ'IN İSTEDİĞİ BARRY!

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer aldığı haberleri kamuoyuna yansıyan Hamza Barry hakkında gelen soruya ise Tudor, "Onun kalmasını diliyorum ama sözleşmesinin bitimine sadece 2 ay kaldı. Sözleşme uzatma teklifimiz kabul etmedi. Çok iyi bir oyuncu olduğu için onu tutmak istiyoruz. Kalırsa çok mutlu oluruz." açıklamasını yaptı.

"SEYİRCİSİZ MAÇ ÇOK ÇİRKİN"

Seyircisiz futbolun durumuyla ilgili gelen soruya Hırvat teknik adam, "Aslında böyle de olsa futbolun geri dönmesini istiyorduk. Seyircisiz maç ise gerçekten çirkin. Kariyerimde seyircisiz 5-6 maç oynamıştım ve kendimi çok kötü hissediyordum. Çok kötü ama yapacak bir şey yok." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için