Igor Tudor'dan Kostic kararı!

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'deki kiralık dönemi sonrası takıma dönen Filip Kostic ile ilgili kararını verdi.



İtalya basınındaki haberlere göre Hırvat çalıştırıcı, Sırp futbolcuyu yeni sezonda yedek kulübesinde değerlendirmeyi planlıyor. Tudor'un, Kostic'i özellikle maçların ikinci yarısında oyuna girip fark yaratabilecek önemli bir hamle oyuncusu olarak gördüğü ifade edildi.



FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?



Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 37 resmi maça çıkan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.



