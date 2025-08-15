15 Ağustos
Galatasaray-Karagümrük
21:30
15 Ağustos
Serik Belediyespor-Ümraniye
21:30
15 Ağustos
Liverpool-Bournemouth
22:00
15 Ağustos
Girona-Rayo Vallecano
1-356'
15 Ağustos
Villarreal-Real Oviedo
22:30
15 Ağustos
Rennes-Marsilya
21:45
15 Ağustos
Telstar-PEC Zwolle
0-120'
15 Ağustos
OH Leuven-Genk
21:45
15 Ağustos
AVS Futebol SAD-Casa Pia AC
0-2
15 Ağustos
FC Nordsjaelland-Kopenhag
1-3
15 Ağustos
Stroemsgodset-Bodo/Glimt
0-464'

Igor Tudor'dan Kostic kararı!

Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'de geçirdiği 1 sezonluk kiralık dönemin ardından takıma dönen Filip Kostic'i yedek oyuncu olarak kullanmayı planlıyor.

15 Ağustos 2025 18:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Igor Tudor'dan Kostic kararı!
Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'deki kiralık dönemi sonrası takıma dönen Filip Kostic ile ilgili kararını verdi.

İtalya basınındaki haberlere göre Hırvat çalıştırıcı, Sırp futbolcuyu yeni sezonda yedek kulübesinde değerlendirmeyi planlıyor. Tudor'un, Kostic'i özellikle maçların ikinci yarısında oyuna girip fark yaratabilecek önemli bir hamle oyuncusu olarak gördüğü ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE NE YAPTI?

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 37 resmi maça çıkan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, 2 gol ve 9 asistlik katkı sağladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
