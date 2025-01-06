İETT zammı 2025 ne zaman? İstanbul'da otobüs, metrobüs, marmaray ne kadar, kaç TL oldu? Öğrenci akbili ve tam akbil ücretleri...

İETT toplum ulaşım araçları günlük hayatta sık sık tercih ediliyor. Avrupa ve Anadolu Yakası'na ulaşacaklar özellikle Marmaray ve Metrobüsü tercih ediyor. Her gün yüz binlerce kişinin kullandığı metrobüs, tramvay, metro gibi İETT fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri de takip ediliyor. İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi UKOME (İstanbul Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısının ardından toplu ulaşım ücretlerine yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 49 zam yapıldı. Peki, İstanbul kart ücreti ne kadar oldu? Öğrenci, tam aylık akbil ücreti ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray kaç TL basıyor? İstanbul toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İşte 2023 zamlı güncel İstanbul toplu taşıma ücretleri.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Ocak Ayı Toplantısı'nda toplu taşımaya İBB tarafından teklif edilen yüzde 46.09'luk zam oranı oy çokluğuyla reddedildi. Ücret tarifesine dair zam oranın değerlendirilmesi alt komisyonlarda görüşülecekİstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 2025 yılındaki ilk toplantısında İBB tarafından toplu ulaşım için teklif edilen zam oranı görüşüldü.İBB, toplantıda yüzde 46'lık bir zam önerisinde bulunurken, Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun zam talebi yüzde 60 oldu. UKOME'deki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcisi Serdar Yücel ise zam teklifi için rakam açıklamadı.Toplu ulaşıma zam reddedilirken, teklif, bu hafta alt komisyonda görüşülecek.Kabul edilen zam teklifi kapsamında,Tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldiği belirtildi.İETT Ücret TarifeleriTam akbil 15 TLÖğrenci akbil 7,32 TLÖğretmen akbil 10,74 TLAylık tam akbil dolum 1177 TLAylık öğrenci akbil dolum 212 TLMetrobüste durak sayısına göre ücret tarifesi ise şu şekilde;Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14,69 TL'den 22,25 TL'ye yükseldi.Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir.İstanbul Marmaray Ücret TarifesiMarmaray en uzun mesafe ücreti 21.91 TL'den 33 TL'ye yükseldi.Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 15 TL,Tam parkur 33 TL.Bugün gerçekleştirilecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından çıkacak kararın ardından güncel abonman ücretleri belli olacak. Zam kararı çıkması halinde yeni aylık abonman ücretleri haberimize eklenecekTeklif kabul edildi ve alınan karar doğrultusunda otobüs, metro, metrobüs, Marmaray, taksi, dolmuş, minibüs, serviste yeni zamlı tarife şöyle belirlendi:• Tam Elektronik Bilet Ücreti 7,67 TL'den 9,90 TL• Öğrenci Elektronik Bilet Ücreti 3,74 TL'den 4,83 TL• Öğretmen Elektronik Bilet Ücreti 5,49 TL'den 7,09 TL• Tam Abonman Ücreti 602 TL'den 777 TL• Öğrenci Abonman Ücreti 109 TL'den 140 TL• Sarı Taksi Taksimetre Açılış Ücreti 9,80 TL'den 12,65 TL• Sarı Taksi Mesafe Ücreti km başına 6,30 TL'den 8,51 TL• Sarı Taksi Zaman Tarifesi Ücreti saatlik 67,20 TL'den 100,80 TL• Sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL'den 40 TL• Minibüs İndi Bindi Ücreti 5,25 TL'den 7 TL• Okul Servisi 0-1 Km Ücreti 660 TL'den 792 TL• Personel Servisi 10-17 Koltuk (Minibüs) Ücreti 352,15 TL'den 422,41 TLMetrobüs en uzun mesafe ücreti 11.38 TL'den 14.69 TL'ye yükseldi.Metrobüs ücret tarifesi, durak sayısına ve tam, öğrenci, sosyal ve Mavi Kart'a göre farklılık göstermektedir. Güncel metrobüs ücret tarifesi şu şekilde;Marmaray en uzun mesafe ücreti 16.97 TL'den 21.91 TL'ye yükseldi.Güncel Marmaray ücretleri şu şekilde;Marmaray'da tam en kısa taşıma ücreti 9.90 TL,Tam parkur 21.91 TL.Öğrenci için en kısa mesafe ücreti 4.83 TL.Tam parkur öğrenci ücreti ise 9.90 TL.Öğretmen ve diğer indirimli geçişlerde kısa mesafe ücreti 7.09 TL,Tam parkur ücreti 15.27 TL.Şehir Hatları vapurlarında da hatlara göre yeni tarife düzenlemesi yapıldı. Şehir Hatları fiyat tarifesi şu şekilde oldu;İstanbul'da ulaşımda kullanılan sınırlı kullanım bilet tarifesinde değişikliğe gidildi.Tek geçişlik bilet ücreti 20 TL.İki geçişlik bilet ücreti 30 TL.Üç geçişlik bilet ücreti 50 TL.Beş geçişlik bilet ücreti 60 TL.On geçişlik bilet ücreti 110 TL.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbulkart ücretlerine 2023 1 Ocak itibarı ile geçerli zamlı tarifeyi devreye koydu. Anonim, öğrenci, engelli ve yaşlı İstanbulkart'ların ücretleri ise şu şekilde uygulamaya konuldu…Tam elektronik bilet ücreti 7,67 liradan 9,90 liraya,Öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 liradan 4,83 liraya,Öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 liradan 7,09 liraya,Tam abonman (aylık akbil) ücreti 602 liradan 777 liraya,Öğrenci abonman (aylık akbil) ücreti 109 liradan 140 liraya yükseldi.Öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını dolduranların toplu taşımada kullandığı "İndirimli Kart", 65 yaş üstü vatandaşlar ile zabıtalar, anneler, engelliler, emniyet hizmetlerinde çalışanlar, basın mensupları, milli sporcular ve sağlık çalışanlarının da kullandığı "Ücretsiz Kart" ile "Mavi Kart" ücretleri de değişti.Tam mavi kart (aylık) 777 TL.Öğrenci mavi kart (aylık) 140 TL.Sosyal mavi kart (aylık) 483 TL.