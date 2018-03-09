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iddaa'da hafta sonu bankoları hazır!

iddaa'da bu hafta birbirinden zorlu maçlar var. Sporx iddaa'nın uzman ekibi, sizler için günün iddaa bülteninden dikkat edilmesi gereken maçları seçti.

Kaynak: Sporx.com
iddaa'da hafta sonu bankoları hazır!
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08 Mart 2018 11:54
iddaa'da bugün birbirinden zorlu maçlar var. Sporx iddaa'nın uzman ekibi, sizler için günün iddaa bülteninden dikkat edilmesi gereken maçları seçti. Maçların yer aldığı görsellere tıklayarak ilgili maç hakkındaki son gelişmeleri, istatistik bilgileri, iddaa oranlarını ve yazarın iddaa tahminini görebilirsiniz. Ayrıca Sporx iddaa sayfasının ana sayfasından da günün kuponuna ve akıllı iddaa bültenine (istediğiniz oran aralığına göre iddaa bülteninin listelenmesi) ulaşabilirsiniz. Hazırsanız, bugünün dikkat edilmesi gereken maçlarına ve tahminlerine bir göz atalım.

253 BOLUSPOR - RİZESPORTFF 1. Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Boluspor, Rizespor'u ağırlayacak. İnanılmaz bir mücadelenin bizleri beklediğini 13:00
106 SİVASSPOR - KASIMPAŞASüper Lig’de 25. Hafta mücadelesinde Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Geçen 13:30
107 EIBAR - REAL MADRIDLaLiga'nın 28'inci haftasında Real Madrid, Eibar'ın konuğu olacak. Real, hafta ortasında deplasmanda PSG'yi mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde 15:00
108 MANCHESTER UTD - LIVERPOOLİngiltere Premier Lig'de ikincilik yarışı içerisinde olan Manchester United ile Liverpool bu hafta kozlarını paylaşacak. Geçen 15:30
279 ELAZIĞSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FKTFF 1. Lig'de play off yarışı veren iki takım Elazığspor'da karşı karşıya gelecek. Deplasmanlarda kayıp yaşamaya devam eden Elazığspor, evinde 15:30
280 ÜMRANİYESPOR - MANİSASPORTFF 1. Lig'de Ümraniyespor ile Manisaspor kozlarını paylaşacak. Fiilen benim için küme düşmüş olan Manisaspor'un Ümraniyespor 15:30
109 OSMANLISPOR - BURSASPORSüper Lig’de 25. Hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde özellikle 16:00
110 B.MÜNİH - HAMBURGBundesliga'da artık sadece matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etmesi beklenen lider Bayern Münih, düşme hattından uzaklaşmak isteyen 17:30
111 HANNOVER - AUGSBURGBundesliga'da son dönemde kötü sonuçlar alan Hannover ile Augsburg karşı karşıya geliyor. Hannover flaş bir giriş yaptı 17:30
112 HERTHA BERLİN - FREIBURGHertha Berlin, Bundesliga'nın 26. haftasında sahasında Freiburg'u konuk ediyor. Hertha Berlin, kazanmakta ve gol bulmakta zorlanan bir takım. 17:30
113 HOFFENHEIM - WOLFSBURGHoffenheim, Labbadia ile henüz galibiyet alamayan Wolfsburg'u konuk ediyor. Benim sürpriz beklediğim karşılaşmalardan biri. Hoffenheim, 17:30
114 EVERTON - BRIGHTONİngiltere Premier Lig'de geçen hafta Cenk Tosun'un golüyle Burnley deplasmanında öne geçen Everton, bu avantajını kullanamadı 18:00
115 HUDDERSFIELD - SWANSEAİngiltere Premier Lig'de kümede kalma hesapları yapan ve 30'ar puanı olan Huddersfield ile Swansea kritik bir maça çıkacak. 18:00
116 NEWCASTLE UTD - SOUTHAMPTONİngiltere Premier Lig'de yaşadığı kayıplar sonrasında küme düşme hattına fazlasıyla yaklaşan Newcastle United'ın 29 puanı bulunuyor 18:00
117 WEST BROMWICH - LEICESTERİngiltere Premier Lig'de son sırada yer alan West Bromwich Albion yavaş yavaş havlu atma noktasına geldi. Son beş haftada puan alamayan ve kaybetmeyi 18:00
118 WEST HAM - BURNLEYİngiltere Premier Lig'de deplasman maçlarında sıkıntılar yaşayan West Ham United bunun sonucunda ateş hattına yaklaştı ve tehlikeyi yakından 18:00
119 SEVILLA - VALENCIALa Liga'da haftanın en çok merak edilen maçında Sevilla ile Valencia kozlarını paylaşacak. Malaga ve Athletic Bilbao galibiyetleriyle 18:15
120 PARIS ST GERMAIN - METZLig 1'in 29'uncu haftasında lider PSG, son sıradaki Metz'i konuk edecek. PSG, hafta ortasında sahasında Real Madrid'e mağlup olarak Şampiyonlar 19:00
121 BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİSüper Lig’de 25. Hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Ligde 19:00
122 CHELSEA - CRYSTAL PALACEİngiltere Premier Lig'de arka arkaya hem Manchester United'a hem de Manchester City'ye kaybeden Chelsea, dördüncü sıradaki Tottenham'ın 20:30
123 B.LEVERKUSEN - M'GLADBACHBundesliga'nın 26. haftasında Bayer Leverkusen taraftarı önünde Borussia M'Gladbach'ı konuk ediyor. Leverkusen Şampiyonlar Ligi potası 20:30
125 BORDEAUX - ANGERSFransa Lig 1'in 29'uncu haftasıda Bordeaux'un konuğu, Angers olacak. Ev sahibi ekip ligde iç sahada oynadığı son 3 maçta mağlup 22:00
127 LILLE - MONTPELLIERFransa Ligi'nde Lille'nin konuğu Montpellier olacak. Ev sahibi ekip büyük hayallerle başladığı sezonda kendini küme düşmeme 22:00
128 NANTES - TROYESFransa Lig 1'de Nantes'in konuğu Troyes olacak. Nantes iyi başladığı sezonda sonunu getiremedi. Oynadıkları son 5 maçta 3 puan topladılar. 22:00
129 RENNES - ST ETIENNEFransa Ligi'nde son haftaların formada ekiplerinin karşılaşmasında Rennes'in konuğu St. Etienne olacak. Konuk takım St. Etienne, son 6 haftada 22:00
130 VERONA - CHIEVOİtalya Serie A'nın 28. haftasında Verona ile Chievo kozlarını paylaşıyor. Ligde sondan ikinci sırada yer alan Verona, son maçta Torino'yu 22:45
131 MALAGA - BARCELONALaLiga'nın 28'inci haftasında lider Barcelona, ligin dibine demir atan Malaga'nın konuğu olacak. Barça geçtiğimiz hafta en yakın 22:45


 


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