'Ibrahimovic, Lukaku'dan kat kat daha iyi'

Kariyerinde hem Milan hem Inter formasını terleten Antonio Cassano, iki takımın forvetlerini kıyasladı.



Cassano, Ibrahimovic'i Serie A'daki en iyi oyuncu olarak gösterdi.



"SERIE A'NIN EN İYİSİ"



Antonio Cassano açıklamasında; "Zlatan Serie A'daki en iyi oyuncu. Romelu Lukaku genç, yetenekli ama kıyaslanamaz bile. 39 yaşındayken fiziksel güç tek başına yetmez kaliteye de ihtiyacınız olur. Bence Ibra orjinal Ronaldo ve van Basten'den sonra buna en çok sahip olan oyuncu." dedi.



Ibrahimovic, 39 yaşında olmasına rağmen İtalyan deviyle yeni sözleşme imzalayarak 1 yıl daha Serie A'da kendisini gösterecek.



