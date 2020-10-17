"Ibrahimovic, Lukaku'dan kat kat daha iyi"

Milan ve Inter'in eski forvetlerinden Cassano, açıklamasında Ibrahimovic ile Lukaku'yu kıyasladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
'Ibrahimovic, Lukaku'dan kat kat daha iyi'
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17 Ekim 2020 17:46
Kariyerinde hem Milan hem Inter formasını terleten Antonio Cassano, iki takımın forvetlerini kıyasladı.

Cassano, Ibrahimovic'i Serie A'daki en iyi oyuncu olarak gösterdi.

"SERIE A'NIN EN İYİSİ"

Antonio Cassano açıklamasında; "Zlatan Serie A'daki en iyi oyuncu. Romelu Lukaku genç, yetenekli ama kıyaslanamaz bile. 39 yaşındayken fiziksel güç tek başına yetmez kaliteye de ihtiyacınız olur. Bence Ibra orjinal Ronaldo ve van Basten'den sonra buna en çok sahip olan oyuncu." dedi.

Ibrahimovic, 39 yaşında olmasına rağmen İtalyan deviyle yeni sözleşme imzalayarak 1 yıl daha Serie A'da kendisini gösterecek.



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