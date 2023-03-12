Huzur hakkı nedir, kimlere verilir? Kamuda huzur hakkı nedir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre bir güreşçi olmanız bir bankanın yönetim kurulunda olmanıza, emniyet genel müdürlüğü yapmanız PTT'nin yönetiminde olmanıza engel değil.Yani, sosyal medyada da sık sık eleştirildiği gibi, bir kişinin birden fazla kurumda görev alıp, çift ve daha fazla ücret alması mümkün.Ancak bu ücretler her zaman, bildiğimiz "maaş" şeklinde olmuyor.Türk Dil Kurumu (TDK), huzur hakkını şöyle açıklıyor: Belli bir konuyu görüşmek için toplanan bir kurulun üyelerine ödenen para, hakkı huzur.Yargıtay 11'inci Hukuk Dairesi'nin 10 Mayıs 2010 tarihli kararında huzur hakkı "O dönemde çalışan yöneticilerin harcadıkları emek ve mesailerine karşılık, genel kurul kararları ile belirlenen ve yöneticilere genellikle aylık olarak ödenmesi kararlaştırılan bir meblağ" şeklinde açıklanıyor.Bağımsız Denetçiler Cumhur İnan Bilen ve Selin Güler'in 2019'da yayımlanan "Tüm Yönleriyle Huzur Hakkı" adlı makalede şirket sahiplerinin ya da yönetim kurulu üyelerinin yüklendikleri sorumluluklar, şirket için aldıkları riskler, verdikleri hizmetler, yönetim kurulu toplantılarına katılmaları karşılığı ücret dışı ödemeler de yapıldığından bahsediliyor.Bunlardan ilki kâr payı dağıtımı. İkincisi ise huzur hakkı ödemesi. Huzur hakkının şirket kârı ile herhangi bir ilgisi yok. Şirket zarar etse bile yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemesi yapılıyor."Örneğin bir holdingin yönetim kurulunda danışman. Bu kişiye 'huzur hakkı' denilen bir ücret belirleniyor" diyen Özgür Kaya'nın açıklamasına göre huzur hakkının bir limiti yok. Ne ödeme yapılacağı yönetim kurulunun takdirine kalmış."Huzur hakkı ve yönetim kurulu üyelikleri aylıklarının belirlenmesi, tamamen o şirketin o yıl için ayırmış olduğu bütçeyle alakalı" diyor SGK uzmanı Kaya ve ekliyor:Kademe, derecelendirme, yaptığı işe göre, performansına göre ücret skalası ne özelde ne devlette düzgün işleyen bir sistem.Huzur hakkında ise genel kurul, "Biz 2021'de huzur hakkı olarak 500 bin lira dağıtacağız diyor". Kurul'da 10 kişi varsa, 500 bin lira 10'a bölünebiliyor.