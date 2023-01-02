İngiltere Championship'te Hull City, Wigan deplasmanına konuk oldu. The DW Stadyumu'ndaki maçı Hull City, 4-1'lik skorla kazandı.



Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jacob Greaves, 78. dakikada Oscar Estupinan ve 85 ile 90. dakikalarda Tyler Smith attı. Wigan'ın tek golü 63. dakikada Nathan Broadhead'dan geldi.



Hull City'de Ozan Tufan, 75. dakikada oyuna dahil oldu. Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.



Bu sonucun ardından Hull City, arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve 33 puana yükseldi. Wigan 24 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Hull City, sahasında Huddersfield ile karşılaşacak. Wigan, Cardiff City deplasmanına konuk olacak.



Görsel Kaynak: Hull City / Twitter





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