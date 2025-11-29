Hull City'den deplasmanda kritik 3 puan!

İngiltere Championship'in 18. haftasında Stoke City, Hull City'i ağırladı.



Stoke on Trent'te oynanan mücadeleyi Hull City 2-1 kazandı.



Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 48'de Ajayi ve 90'da Gelhardt kadyetti. Stoke City'nin tek golü 17'de Sorba Thomas'dan geldi.



Bu sonuçla birlikte Stoke City ligde 30 puanda kalırken Hull City'nin puanı ise 28 oldu.



Hul City ligde haftaya Middlesbrough'yu konuk edecek. Stoke City ise Sheffield United deplasmanına gidecek.



