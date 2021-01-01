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Howard, Giannis'in yere oturması için: "Onu tutup yere seresim geldi!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, dün geceki Philadelphia 76ers maçının sonunda yerde oturması hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, dün geceki Philadelphia 76ers maçının sonunda yerde oturması hakkında konuştu.

76ers'ın sahasında oynanan karşılaşmanın uzatma periyodunun bitimine 91 saniye kala Bucks'ı yedi sayı öne geçiren Giannis, yere oturmuş ve poz vermişti.

Bucks maçı 109-105 skorla kazanmıştı ve Antetokounmpo, karşılaşmayı 32 sayı ve 15 ribaund'lık bir double-double ile tamamlamıştı.

Giannis, maç sonrası bu hareketini savundu ve temelinin eğlenmeye dayandığını ifade etti:

"Eğlenmenin nesi yanlış?"

Ancak Greek Freak'in bu "eğlencesi", 76ers pivotu Dwight Howard'ın hoşuna gitmedi ve veteran oyuncu, eski güreşçi Steve Austin'in bitiriş hamlesine atıfta bulunarak şunu söyledi:

"Gidip ona 'Stone Cold Stunner' yapasım geldi. Ama zaten bir teknik faulüm vardı."



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