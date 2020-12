Holiday: "Bu yıl üzerimizden sayı bulmaları zorlaşacak!"

Milwaukee Bucks'ın yeni point guardı Jrue Holiday, Bucks'a katılmasıyla ilgili muhabirlere konuştu.



Holiday, Bucks'ın kendisini almak için feda ettiği önemli oyuncu paketini keşfettiğinde, bu durum kendisinin dikkatini çekmişti.



Bucks, Holiday için Eric Bledsoe'yu, George Hill'i, birinci tur Draft seçimi olan R.J. Hampton'ı ve dört takımlı bir takasın parçası olarak gelecekteki iki ilk tur seçimini yollamıştı. Bucks ayrıca, New Orleans Pelicans'a gelecekteki iki ilk tur seçimini değiştirme hakkı da vermişti.



Holiday, kendisi için feda edilen bunca varlık hakkında şunları söyledi:



"Tüm bu parçalardan vazgeçmeleri, gerçekten, burada olmamı istediklerini bana hissettirdi. Bu her zaman iyi bir duygudur. Parmağıma yüzük takmak için bir şans istiyorum. Bunu onların da istediklerini, baktığınızda görebiliyorsunuz."



"ÜZERİMİZDEN SAYI BULMALARI ZORLAŞACAK!"



30 yaşındaki oyuncu, son yedi sezonda New Orleans ile 17.6 sayı, 6.8 asist ve 4.2 ribaund ortalamaları yakalamıştı. 2013'te All-Star seçilen Jrue, 2018 ve 2019'da savunma beşlerinin de bir parçası olmuştu. Holiday geçtiğimiz sezon 19.1 sayı, 6.7 asist, 4.8 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları ile oynamıştı.



Jrue, önceki 11 profesyonel sezonunun hiçbirinde playoffların ikinci turunun ötesine geçemediğinden ötürü, meşru bir şampiyonluk adayı için oynamayı dört gözle bekliyor:



"İnsanların üzerimizden sayı bulmasının gerçekten zor olacağına inanıyorum. Bence mükemmel uyum sağlıyorum, Giannis ve Khris için alanı açabilen, aynı zamanda çembere gidip diğer oyunculara boşluk yaratabilen biri olacağım."



"BU YIL EKSTRA BİR SERTLİĞİMİZ VAR"



Holiday, Bucks'ın bu sezon bir sonraki seviyeye ulaşmasına yardımcı olabileceğine inanıyor:



"Bu yıl dürüst olmak gerekirse, ekstra bir sertliğe sahip olduğumuzu hissediyorum. Bu, daha önce onlarda yoktu demiyorum, ama bence burada benimle, ayrıntılara verdiğim dikkatle ve savunma oynama şeklimle, bazı engelleri aşabileceğimizi düşünüyorum."



Oyuncu arkadaşları tarafından NBA'in yılın 2019-20 sezonundaki en iyi takım arkadaşı olarak seçilen Holiday, yeni takımı hakkında şimdiden iyi düşüncelere sahip:



"Bucks tesisine girdiğim ilk günden beri, bir aile hissiyatı ve bu aileyi sağlam tutma hissiyatı hakim oldu."