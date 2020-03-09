Hilmi Öksüz: 'Kasımpaşa, Süper Lig'de kalacak'

- "Devre arası transferlerinin hepsi isabetli"

- "İki haftayı iyi geçirirsek korkum kalmayacak"

Kasımpaşa Kulübü Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, son 3 haftada elde ettikleri 7 puanın ümit verici olduğunu ve ligde kalacaklarına inandığını söyledi.Öksüz, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada oynadığı futbolla dikkati çeken ve geride kalan 25 haftada 23 puan ve averajla 16. sırada yer alan lacivert-beyazlı takım hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.Ligin ilk yarısında istenilen performansı sergileyemediklerini belirten Hasan Hilmi Öksüz, "Devre arasında önemli transferler yaptık. Yeni bir takım oluşturduk. Takımın toparlanması ve sakat oyuncuların iyileşmesi ciddi bir zaman aldı. Bu zaman, bize çıkış noktasını getirdi. Üç haftadır iyi sonuçlar alıyoruz. Bunu sürdüreceğimizi düşünüyorum. Takım, her geçen gün birbirini daha iyi tanıyor ve organize oluyor. Lige tutunmak için ciddi mücadele veriyoruz. Ligden düşme niyetinde değiliz. Ligde kalacağımıza inanıyorum." diye konuştu.Oynadıkları son 3 maçta ligde kalma mücadelesi veren takımlardan Yukatel Denizlispor ile Hes Kablo Kayserispor'u mağlup ettiklerini, İttifak Holding Konyaspor ile de berabere kaldıklarının altını çizen lacivert-beyazlı kulübün başkan vekili, "Göztepe ile 13 Mart Cuma günü çok önemli bir müsabakaya çıkacağız. Göztepe maçını kazanmayı hedefliyoruz. Bütün hesaplarımız galibiyet üzerine. Daha sonra BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda yapacağımız karşılaşmadan da puan almak istiyoruz. Ligin 28. haftasında Fenerbahçe'nin karşısına güçlü bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Hasan Hilmi Öksüz, ara transfer döneminde kadroya kattıkları tüm oyunculardan verim aldıklarını aktardı.Devre arasında kadroyu büyük oranda değiştirdiklerini vurgulayan Öksüz, "Devre arasında 10 oyuncu ile yollarımızı ayırdık, 12 futbolcu transfer ettik. Bu, çok önemli bir şey. Bütün transferleri, devre arasında göreve getirilen Serkan Rençber organize etti. Yapılan transferlerin hepsinin isabetli olduğunu düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.Kasımpaşa'nın çıkışa geçtiğini ve bu performansını sürdüreceğine inandığının altını çizen Hasan Hilmi Öksüz, şunları kaydetti:"Kasımpaşa şu anda kendini bulmuş ve çıkış yakalamış durumda. Her geçen hafta daha da iyi olacağız. Geriye düşeceğimizi zannetmiyorum. Bütün mesele oyuncuların yeni ve birbirlerini az tanımış olması. Bu transferler sezon başında yapılmış olsaydı Kasımpaşa bu sıralamada değil farklı yerlerde olurdu. Kulüp Başkanı Turgay Ciner transfer konusunda hiçbir şey esirgemedi. Takımda herkes kendini bulmuş durumda. Milli takım arasından sonra sakat oyuncular da aramıza dönecek ve daha güçlü bir takım olacağız. Önümüzdeki iki haftayı iyi geçirirsek korkum kalmayacak."