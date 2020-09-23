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Hield, kendisini "altıncı adam" olarak görmüyor

Sacramento Kings oyuncusu Buddy Hield'in, altıncı adam rolünden "memnun olmadığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings oyuncusu Buddy Hield'in, altıncı adam rolünden "memnun olmadığı" iddia edildi.

Hield, 2019-20 sezonunun başlamasından önce Kings ile dört yıllık 94 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzaladığında, tam zamanlı bir ilk beş oyuncusu olmayı bekliyordu.

Ancak Hield, 2019-20 sezonunda Kings'in altıncı adamı olmuştu ve lig çevrelerinde bundan memnun olmadığı varsayılıyor.

Kings organizasyonu hakkında pek çok istihbarata sahip olma geçmişine sahip olan The Athletic'den Sam Amick, yakın zamanda HoopsHype podcast'inde Michael Scotto ile birlikte, Sacramento için "ortadan kalkmayan" bu Hield probleminden bahsetti:

"Buddy Hield'ın da ayrı bir durumu var. Kendini altıncı adam olarak görmüyor. Altıncı adam olarak mutlu değil. Bu sorun ortadan kalkmıyor ve ona bir de ilk beş oyuncusu parası ödüyorsunuz. Buddy ile piyasayı test ediyor musunuz? Karşılığında herhangi bir şey alabilir misiniz?"

Hield, bu sezon Kings için 72 maça çıkmış ve 28 kez benchten gelerek, 19.2 sayı, 4.6 ribaund ve 3.0 asist ortalamaları yakalamıştı.


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