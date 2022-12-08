Herve Renard'dan Beşiktaş'a destek

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan isimlerden biri olan Mohamed Kanno ile ilgili her gün yeni bir gelişme daha yaşanıyor.



AYRILMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ



Arabistan basınında çıkan haberlere göre Kanno, Beşiktaş'ta oynamak için Al Hilal yönetimine başvurdu ve 2025'in sonunda bitecek olan sözleşmesinin feshedilmesini talep etti. Bunu sebebi kendisi ile Beşiktaş arasında aracılık yapan kişiler siyah-beyazlıların Kanno için bonservis bedeli ödemeye yanaşmadığını söyledi.



RENARD'DAN DESTEK



Haberde yer alan bir başka detay ise, Suudi Arabistan Milli Takım teknik direktörü Herve Renard'ın da Al Hilal'li yöneticilerle konuşarak Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesi için izin vermesini talep etti. Konuyla ilgili gelişmeler sürerken, son sözü kulübü Al-Hilal'in söyleyeceği belirtildi.









SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ