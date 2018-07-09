Herve Kage, Eskişehirspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, orta saha oyuncusu Herve Kage ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
Eskişehirspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Halil Ünal ile bir araya gelen Herve Kage, kendisini Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı.
Daha önce Kardemir Karabükspor forması giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Kage, 29 yaşında.
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Eskişehirspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Halil Ünal ile bir araya gelen Herve Kage, kendisini Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı.
Daha önce Kardemir Karabükspor forması giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Kage, 29 yaşında.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın