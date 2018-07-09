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Herve Kage, Eskişehirspor'da

Eskişehir ekibi, Herve Kage ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: AA
Herve Kage, Eskişehirspor'da
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09 Temmuz 2018 15:47
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, orta saha oyuncusu Herve Kage ile bir yıllık sözleşme imzaladı.

Eskişehirspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Halil Ünal ile bir araya gelen Herve Kage, kendisini Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı.

Daha önce Kardemir Karabükspor forması giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Kage, 29 yaşında.

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