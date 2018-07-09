Herve Kage, Eskişehirspor'da

ekiplerinden, orta saha oyuncusuile bir yıllık sözleşme imzaladı.Eskişehirspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Halil Ünal ile bir araya gelen Herve Kage, kendisini Eskişehirsporlu yapan sözleşmeye imza attı.Daha önce Kardemir Karabükspor forması giyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu Kage, 29 yaşında.