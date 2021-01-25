Galatasaray'ın, kiralık olarak yeniden kadrosuna kattığı Henry Onyekuru sağlık kontrolünden geçip sözleşme imzalamak için Türkiye'ye geldi.



İstanbul'da olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Onyekuru, "Evime geri döndüm. Özellikle Galatasaray'ın taraftarını çok özledim. Umarım pandemi süreci en kısa sürede biter ve onlarla buluşabilirim. Tekrar Galatasaray forması giymek mutluluk verici" dedi.



Henry Onyekuru, bu sezon Fransa Ligi'nde 4 maça çıktı. Toplamda 141 dakika süre alan Nijeryalı oyuncu, gol sevinci yaşayamadı. Onyekuru, Galatasaray'da 1,5 sezonda 41 lig maçına çıktı ve 15 kez fileleri havalandırdı.



GAZİANTEP FK MAÇINDA KADRODA



Daha önce iki farklı dönemde 1.5 sezon Galatasaray formasını giyen 23 yaşındaki Onyekuru'yu İstanbul havalimanında sarı-kırmızılı yöneticiler karşıladı. Yolculuk öncesi yaptırdığı Kovid-19 testi negatif çıkan yıldız futbolcu, Gaziantep maçının kadrosuna alınacak ve Fatih Terim'in istemesi halinde oynayacak.



