Heat'in açık hedefleri: Giannis ve Oladipo!

Miami Heat'in, 2021'de Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo ve Indiana Pacers'ın yıldızı Victor Oladipo'yu hedefleyeceklerini "bildirdikleri" söylendi.



Complex'in Load Management isimli podcastinde konuşan The Athletic'den Shams Charania, Heat'in serbest oyuncu döneminde hem Giannis'i, hem de Oladipo'yu kovalamayı planladıklarını "bildirdiklerini" söyledi.



25 yaşındaki Giannis, ilk yedi sezonunun her birinde belirgin bir iyileşme göstermişti. Greek Freak, MVP olarak ortalama 27.7 sayı, 12.5 ribaund, 5.9 asist, 1.5 blok ve 1.3 top çalma ile oynarken, Bucks'ı NBA'in en iyi derecesi olan 60-22'ye taşıyan isim olmuştu.



Antetokounmpo bu sene maç başına 29.6 sayı, 13.7 ribaund, 5.8 asist, 1.0 blok ve 1.0 top çalma ortalaması ile daha da iyiye gitmişti.



2019-20 sezonu, Mart ayında koronavirüs pandemisi nedeniyle askıya alındığında, Giannis 53-12'lik bir derece ile, takımını tekrar NBA'in en tepesine taşımıştı. Sezonun Temmuz ayında devam etmesi ve playofflardan önce 22 takımdan her birinin, sekiz maç oynaması planlanıyor. Antetokounmpo'nun bu sezon MVP ödülünü kazanmak için tekrar en büyük aday olduğu da belirtilmişti.



OLADIPO SAHADA FAZLA KALAMAMIŞTI



Oladipo, süperstar olmanın eşiğinde gibi görünse de, geçirdiği diz sakatlığı kendisini geçen sezon sadece 36 maçla sınırlandırmıştı. Daha sonra bu sezon geri dönmeye hazırlanmak için önemli zamana ihtiyacı olan Oladipo, sadece 13 maçta yer almıştı.



Pacers, sezon askıya alınmadan önce Oladipo'ya karşı temkinliydi ve maç başına kariyerinin en düşüğü olan, 25.9 dakika ortalamalarla oynuyordu. Buna rağmen, 13.8 sayı, 3.2 ribaunt VE 3.0 asist ortalamaları yakalayabilmişti.



Heat, bu sezon durduğunda 41-24 ile Doğu Konferansı'nda dördüncü sırada yer alıyordu. Jimmy Butler'ın gelişi, Bam Adebayo'nun bir All-Star'a dönüşmesi ve çaylak oyuncular Kendrick Nunn ile Tyler Herro'nun beklenenden iyi performans göstermesi, Miami'nin başarısına katkıda bulunmuştu.