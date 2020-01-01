Hayward: "Michael Jordan yıllarca beni istemiş!"

Charlotte Hornets forveti Gordon Hayward, takım sahibi Michael Jordan'ın kendisini yıllarca istediğini mesaj yoluyla belirttiğini söyledi.



Hayward, bu ölü sezonda NBA'de takım değiştiren en büyük isimlerden biriydi. Son üç sezonu Boston Celtics'te geçiren 30 yaşındaki forvet, Jordan'ın sahibi olduğu Hornets'a dahil olmuştu.



Hornets'a takasının nasıl gerçekleştiğinden bahsederken Hayward, ekibiyle imzalamadan önce Jordan ile konuştuğunda heyecandan donakaldığını itiraf etti. Ayrıca MJ'in kendisini yıllarca Charlotte'a getirmek istediğini de belirtti:



"Sınırlı bir serbest oyuncu olduğumda, buraya gelip Charlotte'ı ziyaret ettiğimde ve Michael'ın bana verdiği kontrat teklifini imzaladığımda yapıtğım o ilk gezintiyi asla unutmayacağım. Bu benim için çok önemliydi.



Sanırım o ziyarette onunla bir video görüşmesi yapmıştım. Michael Jordan'la ne zaman konuşsanız biraz donakalırsınız. Çocukken onu izlediğimi hatırlıyorum. Sanırım ona o sırada, Reggie Pacers'tayken (Miller) kendisini iterek attığı şutu soktuğunda, faul yapıp yapmadığını sormuştum. Kendisi gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri. Sanırım herkese bu hissiyatı biraz hissettiriyor.



Yani bunu asla unutmadım. Bu ikinci görüşmede telefonda onunla konuşurken, bana mesaj attığında, yıllardır beni istediğini söylemişti. Sadece beni burada Charlotte'ta görmekten ne kadar heyecan duyacağını söylüyordu ve büyük bir fark yaratabileceğimi, ayrıca bu takıma yardım etme ve fark yaratma konusunda büyük bir etkiye sahip olabileceğimi düşünüyordu. Yani ana mesaj buydu: 'bir sonraki seviyeye geçmemize yardımcı olmak.'"



