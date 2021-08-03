Hatayspor ile Başakşehir berabere kaldı

Süper Lig ekiplerinin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor 2-2 berabere kaldı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 33. dakikada Danijel Aleksic ile 80. dakikada Berkay Özcan kaydetti.
Hatayspor'un gollerini ise 74. dakikada Aaron Boupendza ile 86. dakikada Dylan Saint-Louis attı.
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 33. dakikada Danijel Aleksic ile 80. dakikada Berkay Özcan kaydetti.
Hatayspor'un gollerini ise 74. dakikada Aaron Boupendza ile 86. dakikada Dylan Saint-Louis attı.