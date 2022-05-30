Hatayspor'da atan, tutan, oynatan gitti!

Spor Toto Süper Ligi Ahmet Çalık sezonunu hedefinin gerisinde tamamlayan Atakaş Hatayspor'da yaprak dökümü devam ediyor.



Sezonun son maçının hemen ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada yeni sezonda Hatayspor'da çalışmayı düşünmediğini belirterek görevinden istifa eden Ömer Erdoğan ve yeniden anlaşma sağlanamayan Mame Diouf, Adama Traore'ninde takımdan ayrılmasının ardından kaleci Münir'de Bordo-Beyazlı takımdan ayrıldı.



Bordo-Beyazlıların golcüleri Mame Diouf'un ardından kalecilerini de kaybetmesi taraftarları çileden çıkardı.



GİDEN GİDENE, AMA GELEN YOK



Sezon sonunda hem teknek direktörsüz kalan hemde takımın yarısını kaybeden Atakaş Hatayspor, sosyal meydanında tek gündem maddesi oldu. Taraftarlar yaptıkları yorumlarda Bordo-Beyazlı yönetime ateş püskürürken, "Bu yönetim takımda kimseyi tutamaz. Maşallah lig biteli 1 hafta oldu sözleşmesi biten tek futbolcuyu bile takımda tutma becerisini gösteremediler. gerçektende çok kabiliyetli bir yönetime sahibiz. Sezen 1.5 ay sonra başlayacak ama bizim ne teknik direktörümüz, ne atanımız nede tutanımız var. Ne olacak bilmiyoruz. Ama yeni sezon öncesinde çok karamsarız. İnşallah düşündüğümüz olmaz" dedi.



HATAYSPOR'UN MENFATLERİ



Öte yandan kaleci Münir'in kulüpten ayrılması ile ilgili sadece iki satır açıklama yapan Atakaş Hatayspor'un basın sözcüsü Mustafa Özat, Hatayspor'un menfaatleri doğrultusunda kaleci Münir ile karşılıkla anlaşarak yolları ayırdıklarını bildirdi. Özat konu ile ilgili şu kısa açıklamayı yaptı, "Atakaş Hatayspor'umuzun mefaatleri doğrultusunda başarılı futbolcumuz Munir Mohammedi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız Bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." (Antakya SÖZ)





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