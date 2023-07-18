Hatayspor çalışmalarına devam etti

Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Düzce'de sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor çalışmalarına devam etti
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18 Temmuz 2023 16:42
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon öncesi 2. etap kamp çalışmalarına Düzce'de devam etti.

Kaynaşlı ilçesinde yer alan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen idman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Antrenmanda hava topu, dar alan, kuvvet çalışması yapan bordo-beyazlı ekip top kapma, pas, pres ve taktik ağırlıklı çalışmalarla idmanı tamamladı.

Günde çift idman yapan Hatayspor, Topuk Yaylası'ndaki kampını 26 Temmuz'da sona erecek.

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