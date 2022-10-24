Hatay'da Sergen Yalçın sesleri!

Beşiktaş'ın Hatayspor'a mağlup olduğu maçta Valerien Ismael'e tepki geldi.



Siyah beyazlı taraftarlar mağlubiyet sonrası tecrübeli teknik direktörü istifaya davet etti.



Tribünler ayrıca, Sergen Yalçın'a da destek tezahüratlarında bulundu.



Ismael önderliğindeki Siyah beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçın sadece 1'ini kazanabildi.



OTOBÜSE BİNERKEN PROTESTO



Öte yandan Valerien Ismael takım otobüsüne binerken, Beşiktaş taraftarları tarafından yuhalanarak istifaya davet edildi.





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