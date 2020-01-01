Haslem: "NBA'deki en seksi adam, benim"

Miami Heat veteranı Udonis Haslem, Jamal Crawford'ın NBA'deki en yaşlı oyuncu olarak kendisinin ünvanını devralmasıyla ilgili komik bir yanıt verdi.



Crawford Perşembe günü Brooklyn Nets ile anlaştıktan sonra, Haslem artık NBA'deki en yaşlı oyuncu olma ünvanını kaybetti.



Hem Haslem hem de Crawford 40 yaşında olmalarına rağmen, Crawford Mart 1980'de, Haslem ise Haziran'da doğmuştu.



Heat muhabirleri tarafından artık ligdeki en yaşlı oyuncu olmadığından rahatsız olup olmadığı sorulduğunda Haslem şu yanıtı verdi:



"Hala ligdeki en seksi adamım. Yani bir sıkıntı yok."



Heat tarihinin tüm zamanlarda ribaund lideri olan Haslem, sezon Mart ayında askıya alınmadan önce sadece üç maçta yer almıştı.



