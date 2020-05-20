Hasan Kartal'dan küme düşmeme önerisi için açıklamalar!

Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Türkiye Futbol Federasyonu'na 7 takımın yaptığı küme düşmenin kaldırılması önerisi ile ilgili TRT Spor'a konuştu.Düşmenin kaldırılması sonrasında alt sıralardaki takımların mücadele gücünün düşeceği yorumlarına karşı Kartal, "" önerisinde bulundu.Kendilerinin düşme ile ilgili bir endişesi olmadığını da söyleyen başkan, "" dedi.