Hasan Bitmez vefat etti! (Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez kimdir, kaç yaşında?)

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, bütçe görüşmelerinde konuşma yaparken fenalaşması ve hastaneye kaldırılması sonrası yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Hasan Bitmez, 1969 yılında Giresun'un Alucra ilçesinde doğdu. Gebze İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Bitmez, El-Ezher Üniversitesi Usuluddin Fakültesi'nde öğrenim gördü.

Gebze İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez; halen İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanı'dır.

Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı ve TBMM 28. Dönem Kocaeli Milletvekili olan Bitmez; evli ve bir çocuk babasıdır.