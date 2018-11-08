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Hasan Ali Kaldırım: "Daha farklı kazanabilirdik"

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht'i 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım, daha farklı bir galibiyet de alabileceklerine vurgu yaptı.

Kaynak: Sporx.com
Hasan Ali Kaldırım: 'Daha farklı kazanabilirdik'
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08 Kasım 2018 23:11
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Hasan Ali Kaldırım, Anderlecht'i 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Hasan Ali Kaldırım'ın değerlendirmesi;

"Ailesi de maçtan sonra soyunma odasına geldi. Duygusal bir andı, Koray Şener'in mekanı cennet olsun. Ailesine ve taraftarlarımıza başsağlığı diliyorum"

3-4 FARKLI KAZANABİLİRDİK

"Kötü sonuçlar aldık, taraftarımızı üzdük ama son iki haftadır daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Birlikte oynadığımızda neler yapabileceğimizi herkese gösterdik. Maçtan önce Anderlecht'i yenmemiz halinde gruptan çıkmak için büyük bir adım atacağımızı biliyorduk. Kazandık ve önemli bir avantaj elde ettik. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak Anderlecht karşısında sahadan 3-4 farklı galibiyetle ayrılabilirdik. İki maç kaldı ve her şey tamamen bizim elimizde. Son vuruşlarda biraz daha dikkatli olsak Anderlecht karşısında sahadan 3-4 farklı galibiyetle ayrılabilirdik"

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"Ligde istediğimiz sonuçları alamadık, pazar günü Alanyaspor'u yenerek milli maç arasına galibiyetle girmek istiyoruz"

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