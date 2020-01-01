Harrell ve Williams, Kawhi raporuyla ilgili iddiaları yalanladılar

LA Clippers oyuncuları Montrezl Harrell ve Lou Williams, Kawhi Leonard'ın normal sezonda bazı maçlarda kenarda oturmasından memnun olmadıklarına dair iddialara tepki gösterdiler.



The Athletic'den Jovan Buha ve Joe Vardon tarafından hazırlanan şok edici bir raporda, bazı Clippers oyuncularının, Leonard'ın yük yönetimi için maç günlerinde kenarda oturduğu sırada "kızgın" olmaları da dahil olmak üzere, Clippers organizasyonundan Kawhi Leonard'a gösterilen muameleye ilişkin hayal kırıklığı ifade edilmişti.



Takımın ikinci yıldızı Paul George'un da takım arkadaşlarıyla sorun yarattığı ayrıca bildirilmişti.



Bu soyunma odası talihsizlikleri, sezonu şampiyonlukla tamamlaması beklenen Clippers'ta gündeme oturmuştu. Ve şimdi, hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından dursalar bile, işlevsizlik kendi yolunu buluyor.



Kawhi'la ilgili bu rapora yanıt olarak Harrell ve Williams, iddiaya herhangi bir doğrulama vermeyi reddettiler:



Williams: "Kızgın (bristling) ne demek onu bile bilmiyorum. Nereden duyuyorsunuz bunları? Kaynağını söyle."



Harrell: "Sırf hikaye olsun diye her şeyi yazarsınız, değil mi?"



