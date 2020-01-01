Harden, sonunda Orlando'da takımına katıldı

Houston Rockets süperstarı James Harden'ın dün gece Orlando'ya gittiği ve takım arkadaşlarına antrenmanda katılmadan önce karantinaya alındığı bildirildi.



Beş gün önce bubble'a gitmiş olan Rockets, Harden'ın geç gelişi için bir sebep vermedi.



Günün erken saatlerinde yayınlanan bir rapora göre Harden "iyi hissediyordu" ve formda kalmıştı.



30 yaşındaki süperstar, dördüncü sene üst üste MVP tartışmalarına adının yer almasını sağlarken, ligin en yükseği olan 34.4 sayı, 6.4 ribaund, 7.4 asist ve 1.7 top çalma ortalaması yakalıyordu.



