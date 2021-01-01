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Harden, KD ve Kyrie için: "Hiçbirimiz bencil değiliz"

Brooklyn Nets'in yeni süperstarı James Harden, kendisi ve yıldız takım arkadaşları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in "hiç bencil olmadıklarını" ve "fedakarlık yapmaya hazır" olduklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets'in yeni süperstarı James Harden, kendisi ve yıldız takım arkadaşları Kevin Durant ve Kyrie Irving'in "hiç bencil olmadıklarını" ve "fedakarlık yapmaya hazır" olduklarını söyledi.

"Her şeyin akışına göre ilerlediğini" belirten Harden, takım ile ilk basın toplantısında düşüncelerini şu şekilde açıkladı:

"Bazı geceler top dağıtıcı olabilirim. Bazı gecelerde ise, yüksek skor üretebilirim. Kyrie veya Kevin arka arkaya 10 pozisyon sayı bulabilirler ve bunu hiç sorun etmem, çünkü böylece kazanabiliriz."

"KAÇ SAYI ATTIĞIM ÖNEMLİ DEĞİL..."

Harden, takımla geçecek sürecinin "eğlenceli olacağını" belirtirken, şut paylaşımının maçtan maça nasıl değişebileceği konusunda da erken bir tahmin yürütmedi:

"Çok yönlü olmanın ve birden fazla şeyi yapabilmenin güzelliği de bu.

Takım arkadaşlarımı daha iyi hale getirdiğim sürece, kaç sayı attığım önemli değil. Herkesin benim bolca sayı bulabilen bir oyuncu olduğumu bildiğini düşünüyorum ve fedakarlık da burada devreye giriyor.

Oyun boyunca neler olup bittiğine bağlı olarak, topu kimin alacağı ve kimin daha çok oynayacağı belli olacaktır. Hiçbirimiz bencil değiliz, hepimiz pas vermeye istekli olan ve basketbolu doğru şekilde oynayan adamlarız. Ve önemli olan tek şey budur. Söz konusu durumun ve risklerin de farkındayız."

Harden ayrıca, günün erken saatlerinde konuştuğu ve "gelmiş geçmiş en iyilerden biri" olarak nitelendirdiği yeni koçu Steve Nash'in, kendisinin hücumdaki yerini açıklamasının heyecan verici olduğunu da sözlerine ekledi.


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