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Harden: "Ben hep aynı liderdim, sadece yeni takdir görüyorum"

Brooklyn Nets süperstarı James Harden, liderlik tarzına dair olan eleştirilere yanıt vererek, eski takımı Houston Rockets'a ufak bir gönderme yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Brooklyn Nets süperstarı James Harden, liderlik tarzına dair olan eleştirilere yanıt vererek, eski takımı Houston Rockets'a ufak bir gönderme yaptı.

Harden, dün gece Rockets karşısında 29 sayı, 14 asist ve 10 ribaundlık etkileyici bir triple-double performansından sonra, basına konuştu.

Maçtan sonra Harden, geçmişte Rockets'ta kendisinden şüphe edenlere atıfta bulunduğu bir açıklamada bulunarak, liderliğinin her zaman iyi olduğuna, ancak NBA dünyasından daha yeni takdir gördüğüne dikkat çekti:

"O zaman da aynıydı. Sadece övgüsünü şimdi görüyorum. Daha önce almıyordum. Aynı şekilde liderlik yapıyorum. Ben aynı kişiydim ve hiç değişmedim."


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