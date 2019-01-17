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Hannover, Eren için son kararını verdi

Almanya Bundesliga Ligi ekiplerinden Hannover 96, golcü transferine dair son kararını verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Hannover, Eren için son kararını verdi
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17 Ocak 2019 19:33
Almanya Bundesliga Ligi ekiplerindein Hannover 96, ligin 2. yarısı için forvet hattını belirledi.

Buna göre Alman kulübü, Corinthians'a kiraladığı 29 yaşındaki golcü Jonathas'o geri çağırdığını açıkladı.

Brezilyalı golcüyü sezon başında 200 bin euro bedelle siyah-beyazlı kulübe kiralık olarak gönderen Hannover 96, forvet hattında bulunan Ihlas Bebou, Noah Sarenren Bazee, Takuma Asano ve Niclas Füllkrug'ün sakatlık yaşamasının ardından golcü sıkıntısı çekmişti.

EREN'DEN VAZGEÇTİLER

Forvet hattına mutlaka takviye yapmak isteyen Alman temsilcisi, ara transfer döneminde Galatasaraylı Eren Derdiyok'un transferi için yoklamada bulunmuş ancak resmie girişim sağlamamıştı.

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