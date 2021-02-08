Hamza Hamzaoğlu: "Trabzonspor'u hapsettik ama golü bulamadık"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Hamza Hamzaoğlu: 'Trabzonspor'u hapsettik ama golü bulamadık'
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08 Şubat 2021 22:20
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Trabzonspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Mağlubiyetle ilgili konuşan Hamza Hamzaoğlu "İlk golü yemek, her zaman zordur. Sonra riskler alıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. Trabzonspor'a gerektiği gibi baskı kurduk, pozisyonlar da bulduk ama atamadık. Trabzonspor güzel bir gol attı, ikinci gol son dakikalarda geldi. 1-1'i yakalasaydık farklı bir oyun ortaya çıkabilirdi, kazanabilirdik. Trabzonspor'u sahasına hapsettik ama golü bulamadık." dedi.

"Nerede eksik kaldınız?" sorusuna yanıt veren Hamza Hamzaoğlu "Savunmayı da doğru yaptık ama yan topta, topu uzaklaştıramadık ve golü yedik. Sonuç için zorlanabiliyoruz. Bunu bu maç için söylüyorum. Bu mücadelelerin karşılığını alamayınca üzülüyoruz." diye konuştu.



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