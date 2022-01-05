Hamza Hamzaoğlu'ndan transfer ve Beşiktaş açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ı ağırlayacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Kendi saha ve seyircimiz önünde iyi bir takıma karşı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu, ikinci yarıya daha güvenli başlamamızı sağlayacak." dedi.



Hamzaoğlu, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çok zor durumda ve sadece bir puanı bulunurken takımın başına geçtiklerini hatırlatarak, morali, öz güveni düşük takımı kısa sürede toparlamaya çalıştıklarını söyledi.



Oyunculardan olumlu geri dönüş aldıklarını, yapılan çalışmalarla mücadele gücünün yükseldiğini vurgulayan Hamzaoğlu, takıma öz güven geldiğini, kendi sahasında kazanmayı alışkanlık edinen bir takım elde ettiklerini belirtti.



Hamzaoğlu, deplasmanda da kazanmaları gerektiğinin altını çizerek, ilk yarıyı toparlayarak iyi yerde bitirdiklerini, ikinci devre daha yukarı çıkmayı hedeflediklerini kaydetti.



Transferde ilk hedeflerinin yapıyı bozmadan katkı sağlayacak oyuncuları takıma kazandırmak olduğunu aktaran Hamzaoğlu, şunları ifade etti:



"Bazı maçlarda hamle şansımız olamadı. Kötü bir durumda değiliz ama daha iyi olmak için çalışıyoruz. Buradaki yapıya uygun, verim alacağımız oyuncular üzerinde çalışıyoruz. Transferin son gününe kadar her şeye hazırlıklı çalışıyoruz. Bazı gelişmeler kaydettik. Bir hafta içerisinde bir iki hamlemiz olacak. Son güne kadar çalışmalar sürecek. Fırsatı bulunca gerekli takviyeleri yapacağız."



Hamzaoğlu, son dönemde artış gösteren Kovid-19 vakalarına değinerek, gerekli tedbirleri alarak çalıştıklarını, artışların ardından tedbirleri artırmaları gerektiğini belirtti.



Hafta sonu Beşiktaş ile karşılaşacaklarını, maçın analizini yaptıklarını ve çalışmaya başladıklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Kendi saha ve seyircimiz önünde iyi bir takıma karşı iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Bu, ikinci yarıya daha güvenli başlamamızı sağlayacak. Öz güvenimizi artıracak." diye konuştu.



Hamza Hamzaoğlu, takımdan ayrılacak oyuncuların olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Yasin Pehlivan, dün yönetimle görüştü. Büyük olasılıkla Manisa ile anlaşacak. Gençlerden kaleci Can, Eren Karadağ, Anıl Yaşar ve Nathan Monzango ile konuştuk. Antrenmanlarını sürdürecekler ama zor bir savaşa giriyoruz. Yapacağımız takviyelerden sonra belki de forma şansı bulamayacaklar. Gelişimlerini düşünerek kiralık olarak oynamaları çok daha iyi olacak. Çalışmalarından memnunum ama çok daha fazla süre alacak takımlarda oynamaları gerekli. Tecrübe kazanıp önümüzdeki sene aramızda olacaklar."





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