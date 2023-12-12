Haber Tarihi: 12 Aralık 2023 13:52 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 13:52

Halil Umut Meler neden yumruk yedi, neden dayak yedi?

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Peki, Halil Umut Meler neden yumruk yedi, neden dayak yedi?

Halil Umut Meler neden yumruk yedi, neden dayak yedi?
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Hakem Halil Umut Meler'e dün akşam Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yapılan saldırıyla ilgili olarak Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Koca ile birlikte 2 kişinin daha tutuklandığını duyurdu. Peki, Halil Umut Meler neden yumruk yedi, neden dayak yedi?

Halil Umut Meler neden yumruk yedi, neden dayak yedi?

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasında oynanan müsabakanın ardından sahaya girdi ve hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Maçın detayları şu şekilde:

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor arasındaki mücadele 1-1 berabere tamamlandı. Ev sahibi Ankaragücü, 14. dakikada Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Ancak 50. dakikada Ali Sowe'un kırmızı kart görmesiyle Ankaragücü, mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Çaykur Rizespor da 90+5. dakikada Emirhan Topçu'nun atılmasıyla 10 kişi kaldı. Karşılaşma, 90+7. dakikada Gaich'in attığı golle 1-1 sona erdi.

Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, oldukça öfkeli bir şekilde sahaya girdi ve hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulundu. Hakem Meler, saldırı sonrasında bir süre yerde kaldı ancak daha sonra ayağa kalkarak soyunma odasına gitmek üzere yoğun güvenlik önlemleri altında sahadan ayrıldı.
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