Halil Dervişoğlu: "İnşallah Hollanda'yı yeneceğiz"

A Milli Takımımızda Halil Dervişoğlu, Cebelitarık karşılaşması sonrasında açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; TFF
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Halil Dervişoğlu: 'İnşallah Hollanda'yı yeneceğiz'
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04 Eylül 2021 23:59
A Milli Takımımızda Halil Dervişoğlu, Cebelitarık'ı 3-0 yendikleri ve ağları sarstığı maçın sonrasında konuştu.

2. yarıda etkili olduklarını söyleyen Halil, "Rakibin arkaya çekileceğini biliyorduk. Ya rakibin arkasına ya da arasına koşular, paslar pozisyon yaratmak istiyorduk. Hakan Ağabey ile yaptık ve gol bulduk. Bu tip rakiplere karşı erken gol önemli. Allah'a şükür ikinci yarı golü bulduk ve 3-0 kazandık." dedi.

Hollanda maçı için mesaj veren genç oyuncu, "Zor bir rakip Hollanda. Takım olarak bundan sonra full konsantre olacağız. Ben ve Orkun, o ülkede büyüdük. Onlara karşı oynamak daha güzel bir şey. O maçı da kazanıp grupta lider kalacağız inşallah." ifadelerini kullandı.


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