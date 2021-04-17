Halil Dervişoğlu: 'Galibiyeti hak ettik'

Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu, Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Göztepe karşısında galibiyeti hak ettiklerinin altını çizen Halil, "Bugün ilk kez 11'de oynadım. İyi reaksiyon gösterdik. İyi oynadık. Çok mutluyum. Bugün gole çok yaklaşmıştım ama takıma da katkı sağladığımı düşünüyorum. Bugün önemli şey oydu. En önemlisi ise 3 puandı, o da oldu. İnşallah sonraki maçlarda da 3 puan alırız" şeklinde konuştu.



