Hakan Keleş'ten istifa

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1 biten Fenerbahçe maçının ardından istifa kararı aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hakan Keleş'ten istifa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ocak 2024 22:43
Son güncelleme 10 Ocak 2024 22:49
Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 7-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından istifa kararı aldı.

Maçın ardından çok üzgün olduğunu söyleyen Keleş, "Konyaspor camiasından özür diliyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Başkanla konuşacağım. Gereğini yaparım." dedi.

7-1'lik skoru hazmedemediğini söyleyen Keleş, "Yakışmadı. Ne bana, ne Konyaspor'a. Hazmedemiyorum. Sorumluluk bana ait. Özür diliyorum. Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. Gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullandı.

Konyaspor'da Hakan Keleş yerine Ömer Erdoğan ile anlaşıldığı öğrenildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery