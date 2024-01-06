Hakan Keleş'in İstanbul karnesi

Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, teknik direktörlük kariyerinde daha önce 14 kez Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadı.



Sivasspor'da görev yaparken Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 2'şer Fenerbahçe ile de 1 maçta karşı karşıya geldi. Toplam çıktığı 5 maçta Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı 1'er kez mağlup etmeyi başaran Keleş'in takımı geriden kalan 3 maçı kaybetti.



Hakan Keleş, Giresunspor teknik direktörlük kariyerinde ise 3 İstanbul takımı ile toplam 9 karşılaşma oynadı. Keleş, 3'er kez karşılaştığı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarından 2'şer mağlubiyet ve 1'er galibiyet elde etti. Hakan Keleş, teknik direktörlük kariyerinde bu 3 rakibe karşı çıktığı toplam 14 maçta; 9 mağlubiyet ve 5 galibiyet almayı başardı. Hiçbir karşılaşma ise beraberlikle sona ermedi. (Kaynak: Yeni Meram)





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