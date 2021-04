Hakan Keleş: 'Farkı korumak istiyoruz'

TFF 1. Lig'in lideri GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, 29. haftada 9 Nisan Cuma günü deplasmanda oynayacakları Eskişehirspor maçını kazanarak, diğer takımlar ile puan farkını korumak istediklerini bildirdi.



Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehirspor maçının bu sezonki en zor sınavlarından birisi olacağını vurguladı.



Rakiplerinin ligde küme düşmüş olsa da dikkat edilmesi gereken bir takım olduğuna işaret eden Keleş, "Rahat takımlar her zaman sıkıntı çıkarmıştır. Biz hedefe yürüyen bir takımız. Hedefe yürüyen lider takımlar, hedef takım olurlar. Bu düşünceden bir an bile uzaklaşmamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



Hakan Keleş, ligde kritik bir döneme girdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:



"Eskişehirspor maçına iyi hazırlanıyoruz. Motivasyonumuz yüksek ve iyi konsantre olduk. Sahaya mutlak 3 puan düşüncesi ile çıkacağız. Kazanarak puan farkını korumak istiyoruz. Yoğun bir programa gireceğiz. Buradan en iyi sonuçlarla çıkacağımızı umuyorum. Bir haftada 3 maç oynayacağız. Taraftarımızdan her zaman oldukları gibi yine destek olmalarını istiyoruz ve bu zorlu haftalardan en iyi sonuçlarla çıkmayı umuyoruz."