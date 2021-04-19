Hakan Keleş: "3 hafta sonra şampiyonluk kupasını kaldıracağız"

TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Hakan Keleş: '3 hafta sonra şampiyonluk kupasını kaldıracağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Nisan 2021 15:02
TFF 1. Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, "İnanıyorum ki 3 hafta sonra bu şehrin 44 yıllık hasretini bitirerek şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız." dedi.

Keleş, kulüp medyasına yaptığı açıklamada, 31. haftada deplasmanda oynadıkları ve 3-0 kaybettikleri Adana Demirspor maçında oyuncularının ellerinden gelen gayreti gösterdiğini belirtti.

Rakipleri karşısında sahaya galibiyet düşüncesi ile çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını ifade eden Keleş, ligin 32. haftasında deplasmanda oynayacakları Altınordu karşılaşmasına odaklandıklarını, hedeflerinin İzmir'den galibiyetle dönmek olduğunu vurguladı.

Keleş, ligde 3 önemli maçları bulunduğuna ve her birinin adeta final niteliği taşıdığına işaret ederek, "Ligde zor ve önemli haftalara girdik. İnanıyorum ki 3 hafta sonra bu şehrin 44 yıllık hasretini bitirerek şampiyonluk kupasını hep beraber kaldıracağız." diye konuştu.

Keleş, kendilerine destek veren yeşil-beyazlı taraftarlara da teşekkür etti.

TFF 1. Lig'de GZT Giresunspor, 63 puanla son 3 haftaya girilirken lider durumda bulunuyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.