Hajduk Split, Konferans Ligi'nde play-off'ta

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Hajduk Split, play-off turuna yükseldi.



Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 3 numaralı organizasyonunda 3. eleme turu rövanş mücadelesi, bir maçla devam etti.



Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes, sahasında Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'i 1-0 yendi. Bu sonucun ardından Hajduk Split, ilk maçtaki 3-1'lik galibiyetin avantajıyla adını play-off'lara yazdıran taraf oldu.



Hajduk Split, play-off turunda İspanya'nın Villarreal takımıyla eşleşti.



Bu arada karşılaşmayı, FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık yönetti.



Ligde 3. eleme turu rövanşları, perşembe tamamlanacak. Play-off turu karşılaşmaları ise 18 ve 25 Ağustos'ta oynanacak.





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